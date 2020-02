Raste nivo reka u Britaniji - Na snazi upozorenja od poplava, ljudi kanuom dolaze do prodavnica (FOTO+VIDEO)

Agencije za zaštitu životne sredine u Engleskoj i Velsu danas su proglasile osam ozbiljnih upozorenja od poplava, što znači da postoji neposredna opasnost po život, za reke Severn, Vaj i Lag, navodi AP.

Ukinuta su dva ozbiljna upozorenja, a na snazi je oko 150 manje ozbiljnih upozorenja o poplavi.

U velškom gradu Monmaut, reka Vaj dostigla je rekordni nivo od 7,15 metara.

Stanovnici jedne poplavljene ulice koristili su kanu za odlazak do obližnjeg supermarketa, a gorske ekipe za spašavanje spasile su uz pomoć splava jednog čoveka iz njegove poplavljene kuće.

Rivers have been swollen to "exceptional" levels in parts of the UK, and in some areas water levels continued to rise overnight.



Get the latest on the floods here: https://t.co/YpVXIHJYBL pic.twitter.com/nqKetEfc5K