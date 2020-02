REŠENA NAJVEĆA MISTERIJA NESTALOG AVIONA U ISTORIJI: Bivši premijer Malezije tvrdi da ima odgovor šta se zaista desilo sa MH370!

Malezija nikad nije isključila mogućnost da je avion Malezija Erlajnsa MH370, koji je nestao pre šest godina sa 239 putnika i članova posade, oborio pilot samoubica, izjavio je danas bivši premijer te zemlje Nadžib Razak.

On se oglasio nakon što je bivši premijer Australije Toni Abot rekao da su lideri Malezije od početka razmatrali mogućnost da je kapetan aviona Zaharie Ahmad Šah počinio masovno ubistvo.

Abot je rekao da je, od onog što je čuo od najviših vlasti Malezije, da su oni od samog početka mislili da je "pilot počinio samoubistvo i ubistvo".

On je to izjavio u dokumentarcu Skaj njuza koji se bavi misterioznim nestanku aviona, prenosi Rojters.

Nadžib je rekao za portal "Fri Malezija tudej" da su zvaničnici njegove zemlje razmatrali takav scenario tokom istrage, ali da su odlučili da ne iznose u javnost svoje stavove.

- To bi se smatralo nepravednim i pravno neoodgovornim pošto crne kutije i audio snimci iz kokpita nisu pronađeni i, prema tome, nije bilo konačnog dokaza da li je to isključiva odgovornost pilota ili zajednička odgovornost. Ponovo moram da istaknem da ovaj mogući scenario nikada nije isključen tokom potraga i istraga - rekao je Nadžib.

On je dodao da postoji nekoliko razloga da vlasti sumnjaju u umešanost pilota, kao što je to što je on imao simulator letenja kod kuće i to što je otkriveno da su transponderi MH370 isključeni ubrzo nakon što je avion napustio vazdušni prostor Malezije.

Potrparol Nadžiba potvrdio je njegove navode, dok je ministarstvo saobraćaja Malezije odbilo da komentariše.

Avion MH370 nestao je na putu od Kuala Lumpura do Pekinga, 8. marta 2016. godine.

Malezija, Kina i Australija prekinule su dvogodišnju potragu u Indijskom okeanu u januaru 2017. godine nakon što nisu pronašle ni trag od letilice. Slično je u maju 2018. završena i druga, tromesečna potraga, koju je predvodila američka firma "Ocean Infinity".