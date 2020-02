Bizarna smrt! AUTOMOBIL PAO SA TRAJEKTA - Dve žene POGINULE (VIDEO)

U automobilu su se nalazila tela dve žene koje su identifikovane kao Ema Afra (63) i Viviane Brahm (75) iz Njujorka.

Lokalna spasilacka služba i američka obalska straža primile su dojavu operatera trajekta koji ih je obavestio da je s broda palo vozilo. Ronioci su nakon nekoliko sati u blizini ostrva pronašli vozilo, plavi Mercedes Benc iz 2019. godine.

Two socialites drown after their Mercedes rolls off the front of a ferry on its way to Miami's exclusive Fisher Island https://t.co/4BQ0eYTEOC pic.twitter.com/m7OgBblcmG

Policija i obalska straža istražuju incident, javlja NBC Njuz.

DEVELOPING: Dive teams worked into the night to find a Mercedes that fell off a ferry into the water and sank between Florida’s Miami Beach and Fisher Island; the bodies of two women were inside the sunken vehicle. The incident remains under investigation. https://t.co/66gOnP21pH pic.twitter.com/CfKxQgdKhy