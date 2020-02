Kina planira u aprilu testove na ljudima za vakcinu protiv koronavirusa

Kina bi mogla krajem aprila da počne prve testove vakcina za novi kornavirus na ljudima, objavile su kineske vlasti.

Naučnici iz celog sveta rade na nalaženju leka za borbu protiv bolesti izazavane koronavirusom, koji se pojavio u decembru u Kini.

"Više timova istražitelja koriste razne tehnike da razviju potencijalnu vakcinu. Prvi treba da počnu sa kliničkim testovima krajem aprila", rekao je danas Su Nanping, zamenik ministra za nauku i tehnologiju na konferenciji za novinare u Pekingu.

Kineski naučnici koriste više procedura za razvijanje vakcine, rekao je Zeng Jiksin, zamenik direktora Nacionalne komisije za zdravlje, koja deluje kao ministarstvo.

Medju tim metodama je upotreba neaktivnog koronavirusa, upotreba genetskog materijala da bi se proizveli proteini koji će služiti kao antigeni, ili izmena vakcina protiv gripa, rekao je Zeng.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je u utorak da će biti potrebno najmanje godinu dana da se dobije produkt koji može da se koristi u većim razmerama.

"Vakcina je nešto dugoročno, jer bi to moglo da traje do 12 ili 18 meseci. To je pripremanje za najgore situacije", rekao je direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus.

Oko 75.000 ljudi zaraženo je u kontinentalnoj Kini, van kineskih autonomnih teritorija Hongkong i Makao, a 2.200 je umrlo. U svetu je od koronavirusa umrlo 11 ljudi, a 1.100 je zarađeno, u oko 25 zemalja.