SNIMAK SA GROBLJA ŠOKIRAO SVET! Devojčica razgovara sa SVOJOM POKOJNOM TETKOM, maše joj i ljubi je - MILIONI LJUDI U NEVERICI (VIDEO)

Niko ne zna šta se događa nakon što umremo i niko ne može 100 posto da garantuje da duhovi postoje ili ne. Neki ljudi veruju da naši duhovi mogu da ostanu na ovoj planeti nakon što preminemo, ali postoje i oni koji veruju da samo najmlađi mogu da osete prisustvo duha. Video ove majke definitivno potvrđuje tu teoriju - prenosi "On the air with Ryan".

Kejona Voker je sa ćerkom Lajonom posetila grob svoje sestre. Dok su bile na groblju, majka je snimila ćerku kako razgovara sa nekim, iako sem njih dve niko nije bio prisutan. Ova mala devojčica gleda u prazan prostor iznad groba i izgleda kao da ostvaruje direktan kontakt očima sa nekom osobom. Ona maše i pozdravlja se.

Majka je tada pitala Lajonu kome maše, ali joj ona nije odgovorila. Lajona se tada naginje i ljubi vazduh, kao da je odrasla osoba preko puta nje i uzvraća joj. Devojčica nejasno izgovara nešto i vraća se kod majke.

Kejona je postavila video svoje ćerke na Fejsbuku sa natpisom: "Išla sam da posetim sestrin grob. I ovo se dogodilo. Lajona je pričala sa "Velikom mamom" i nagnula se da je poljubi. Ne mogu da verujem. Počivaj u miru".

Snimak je videlo nekoliko miliona ljudi, mnogi korisnici komentarisali su kako devojčica zaista razgovara sa svojom tetkom, koja je preminula.