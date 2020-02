Više od 60 osoba ZARAŽENO koronavirusom u Italiji - Gradovi u kojima se nalaze biće POTPUNO BLOKIRANI

Kako prenosi Si-En-En, još 12 slučajeva registrovano je u severoistiočnoj pokrajini Veneto, tri u Rimu, a jedan u severozapadnoj regiji Pijemont.

Među 62 zabeležena slučaja su i dve osobe koje su preminule od posledica ovog virusa. Reč je o 78-godišnjem muškarcu iz Veneta i 77-godišnjoj ženi iz Lombardije.

Kako je ranije preneo AP, u više od 10 gradova u Lombardiji i Venetu na nedelju dana biće zatvorene sve škole, prodavnice i restorani zbog širenja koronavirusa u toj zemlji.

Coronavirus compared to other virus outbreaks such as SARS, MERS, H1N1, EBOLA



Is it really slowing down as China is trying to project with their official numbers?



The rapid rise of cases in South Korea, Italy and Iran tell a different story #COVID19

