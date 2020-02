Med Majk poginuo pokušavajući da dokaže da je Zemlja ravna ploča - Raketa se srušila tokom eksperimenta (FOTO+VIDEO)

- Naše misli i molitve usmerene su ka porodici i prijateljima Majka Hjuza tokom ovog teškog perioda. Ovo lansiranje oduvek je bilo njegov san i kanal Sajens bio je sa njim da zabeleži putovanje - navodi se u saopštenju kanala Sajens , javlja Si-En-En.

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md