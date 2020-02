Srbin optužen za seksualno zlostavljanje maloletnika na Malti! U Bojanovom telefonu pronađeni i SNIMCI dečje pornografije? (FOTO)

Srpski državljanin koji živi u zalivu Svetog Pavla optužen je za seksualno zlostavljanje maloletnika i posedovanje dečje pornografije.

Bojana Ambrusa (39) policiji je prijavila jedna od njegovih navodnih žrtava, 15-godišnja devojčica, koju je koristio do danas. Nakon što je podnela policijski izveštaj, tri druge maloletne devojčice su rekle policiji da je injih Ambrus seksualno zlostavljao, prenose maltaški mediji.

Bojan Ambrus faces additional charges in connection to teen luring on Facebook http://t.co/L2v9Wt5mxE #yyc pic.twitter.com/8apSKUOyxz