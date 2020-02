Žena slučajno uzela 550 PUTA VEĆU dozu LSD-ja, EVO ŠTA JOJ SE DOGODILO

U naučnom časopisu Journal of Studies on Alcohol and Drugs pre desetak dana objavljena je studija o mogućim učincima prekomerne doze LSD-ja na ljudski organizam, pri čemu je predočen primer žene koja je uzela 550 puta veću dozu od uobičajene.

LSD ili lizergid (engl. lysergic acid diethylamide) je sintetsko halucinogeno sredstvo koje deluje u jako malim dozama. Uzrokuje vizije, halucinacije, preosetljivost na mirise i zvukove, poremećen osećaj prostora i vremena i slično.

Naučnici poslednjih godina sve više proučavaju mogućnosti upotrebe psihodeličnih sredstava u medicinskim tretmanima te je ova studija jedna u nizu onih koje istražuju šta LSD čini mozgu, koji su učinci mikrodoziranja ili predoziranja, piše Science Alert.

Mislila je da uzima kokain

U istraživanju naziva LSD Overdoses: Three Case Reports opisan je slučaj 46-godišnje žene, navedeni su samo inicijali C. B., koja je slučajno uzela 55 mg čistog LSD-ja u prahu misleći da je to kokain.

- Radilo se količini koja je 550 puta veća od normalne rekreacijske doze. Nakon 15 minuta shvatila je šta se dogodilo i pozvala je u pomoć svoju cimerku - pišu autori studije, odnosno doktor Mark Haden sa Univerziteta British Columbia i njegovi kolege.

Tokom prvih 12 sati C. B. je, kako se seća, često povraćala i gubila se u vremenu i prostoru. U sledećem 12-satnom razdoblju osećala se ugodno i opijeno, s povremenim napadima mučnine.

Njena cimerka je ispričala da je C. B. uglavnom sedila na stolici s otvorenim ili zatvorenim očima, slinila, povremeno nešto progovorila i često povraćala. Kazala je da je nakon prvih deset sati uspela složiti celu rečenicu i odšetati se do kupatila.

Nakon što se oporavila, C. B. je nastavila da eksperimentiše s mikrodozama LSD-ja kako bi smanjila bolove koje je osećala u stopalima pa je naposletku u potpunosti prestala da uzima morfijum koji je uzimala kako bi ublažila te bolove.

Smanjila joj se depresija

U jednom drugom slučaju, stoji u istraživanju, 15-godišnja A. V. slučajno je na jednoj zabavi uzela 10 puta veću dozu LSD-ja od uobičajene. A. V. je već pre konzumirala marihuanu i druga psihodelična sredstva, a bila joj je dijagnostikovana depresija, hipomanija i bipolarni poremećaj.

Nekoliko sati nakon što se predozirala, A. V. je počela da doživljava promene ponašanja i raspoloženja, nakon čega je imala napad. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da se nakon oporavka od predoziranja smanjila njena klinička depresija, što su potvrdili i lekari.

Studija predstavlja i treći slučaj predoziranja u kojem je 26-godišnja žena N. M. na zabavi uzela 5 puta veću dozu LSD-ja od uobičajene. Tada je bila trudna dve nedelje, ali to nije znala. Na svu sreću, nema dokaza da je veća izloženost ovoj drogi uticala na razvoj deteta koje sada ima 18 godina.

Autori studije primećuju da su se pojedinci usprkos stresnim iskustvima koja su imali tokom predoziranja kasnije bolje osećali. Navode da se čini da "postoje nepredvidive, pozitivne posledice predoziranja LSD-jem". Upozoravaju da se radi uglavnom o anegdotskim sećanjima troje ispitanika i da bi stoga trebalo vrlo oprezno gledati na ove nalaze.