Maska "protiv" KORONA VIRUSA zbog koje je internet poludeo - Ovo je jedini pravi način da se zaštitite!

Viralni video-klip na Tviteru kao zamenu za hiruršku masku predlaže komad ubrusa, heftalicu i dve gumice.

Imitacija maske i popularni video su posledica skoka njene cene ili nemogućnosti da se nabavi. Kako prenosi Rojters, maske su na tržištu pre pojave virusa koštale cent, sada se u Italiji prodaju po ceni od 10 evra.

I dok postoji opasnost da se ovakvi klipovi shvate ozbiljno Svetska zdravstvena organizacija je reagovala sledećim apelima:

- raspršivanje alkohola ili hlora po telu neće ubiti virus koji je već ušao u telo

- aparat za sušenje ruku ne može da ubije korona virus

- termalni detektori ne mogu da detektuju ljude sa visokom temperaturom

- postoji mali rizik da se virus proširi kroz pakete ili proizovde koji putuju danima ili nedeljama iz zaraženih zona

Wearing a mask turns to be daily routine in the coronavirus outbreak period.

Please take care everyone🙏🏻 pic.twitter.com/3jcHjepcZP