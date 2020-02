Greta Tunberg nominovana za Nobelovu nagradu za mir

Mlada klimatska aktivistkinja Greta Tunberg, prodemokratski aktivisti u Hong Kongu i NATO među kandidatima su za ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir.

Na listi je i zatvorena saudijska aktivistkinja za ljudska prava Lujain al-Hatlul, koju je nominovalo osmoro američkih kongresnika.

