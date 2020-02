U Milvokiju, u fabrici za proizvodnju piva, došlo je do pucnjave u kojoj su ubijene najmanje dve osobe, a više ljudi je ranjeno. Napadač je, kako prenose mediji pozivajući se na izvore u policiji, bivši zaposleni u ovoj firmi koji je nedavno dobio otkaz.

Saopšteno je da je napadač “neutralisan”, a nakon vesti o aktivnoj pucnjavi, iz ove kompanije je apelovano na radnike da pronađu skrovište. Upravo to je uradila jedna od zaposlenih, a ona je tokom skrivanja razmenila i nekoliko poruka sa svojom drugaricom.

- Neko puca u fabrici! Mislim da sam sigurna, našla sam skrovište, ali čini mi se da je nekoliko ljudi ubijeno (...) Više ljudi je mrtvo, i dalje se puca! – napisala je ona drugarici, koja je potom ovu prepisku objavila na Tviteru.

My Milwaukee friend texted and said there’s an #activeshooter on her #MillerCoors campus- praying for her safety!! #EndGunViolence pic.twitter.com/hehwofJrJu