DRAMA NA NEBU - Puklo staklo na pilotskoj kabini, avion se vratio u Moskvu!

Putnički avion Boing 777 sa više od 200 putnika, koji je zbog pucanja stakla u pilotskoj kabini morao da se vrati na aerodrom, bezbedno je sleteo na Vnukovo u Moskvi, javlja Rojters.

Rossiya flight #SU6275 from Moscow to Bangkok has returned to Moscow 3 hours after take off https://t.co/1uAkx90oux



Reason is currently unknown pic.twitter.com/vhvO1Bq17j