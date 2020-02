NEVREME PRAVI HAOS U NEMAČKOJ - Jedna osoba poginula, osam povređeno kada se prevrnuo autobus iz Hrvatske (FOTO+VIDEO)

Žena je stradala u nesreći na putu u Rajna-Palatinat, prenosi AP pozivajući se na nemačke medije.

U međuvremenu, snažan vetar prevrnuo je autobus iz Hrvatske u Tomerdingenu u Baden-Virtembergu kada je povređeno osam ljudi, od kojih su dvoje teško.

Nekoliko železničkih ruta takođe je zatvoreno ili iz predostrožnosti ili zbog oborenih stabala.

Juče je fudbalska utakmica Lige Evrope između Salcburga i Ajntraht Frankfurta nakratko odložena zbog približavanja oluje.

90 kmph winds and blizzards in the Black Forest as Storm Bianca hits Germany by Steffen Schwenzer



Subscribe to what is rapidly becoming a fab Youtube channel and see much more like this at https://t.co/fMKdFjncSH :) Thanks. Mark#StormHour #Thephotohour pic.twitter.com/r6XFA8vYUV