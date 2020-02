NAJVEĆA STOPA RASTA EPIDEMIJE - U Južnoj Koreji dnevno i po 500 novih slučajeva zaraze koronavirusom

Južna Koreja jutro je dočekala sa više od 2.000 zaraženih, ali i sa najvećom stopom rasta epidemije COVID-19 u nekoj zemlji, s obzirom da je pre samo nekoliko dana imala manje od 100 slučajeva.

Najviše zaraženih locirano je oko grada Daegua, i povezano je sa lokalnom hrišćanskom crkvom/sektom, Shinćeonji Churć of Jesus, koja zbog neodgovornog ponašanja članova trpi javne kritike.

Više od 200.000 pripadnika Shinćeonji Churć of Jesus u gradu Daeguu se trenutno testira na prisutnost koronavirusa, i očekuje se dalji rast broja zaraženih.

The Korea Times navodi slučaj zaražene đevojke koja je izašla iz karantina kako bi učestvovala na neđeljnoj misi, i pritom je zarazila na desetine prisutnih.

U Koreji je, naime, uobičajeno da ljudi slobodno izlaze iz bolnica kako bi učestvovali u religijskim obredima, i potom se vraćaju u te zdravstvene ustanove.

