Devojčica (7) je otišla na rutinsku operaciju, SRCE JOJ JE STALO NA MINUT, a onda su lekari roditeljima saopštili NAJGORE VESTI (FOTO)

Nije imala drugih zdravstvenih problema.

Devojčica Pejzli Elizabet Grejs Kogsdil (7) preminula je tokom rutinske operacije vađenja krajnika, u toku koje joj je srce stalo na minut.

Utučeni roditelji devojčice Ostin i Džezmin, zahtevaju odgovore zbog čega se to dogodilo i dodaju da devojčica nije imala drugih zdravstvenih tegoba osim hrkanja u snu. Oni trenutno čekaju nalaze obdukcije kako bi otkrili zašto je umrla u Regionalnoj bolnici u Grinvudu u Južnoj Karolini.

- Živimo od trenutka do trenutka sada, jer niko ne bi trebalo da prolazi kroz bol kroz koju mi prolazimo. Nije se bojala kada je odlazila na operaciju. Bila je nasmejana i srećna. Sve je bilo u redu, nije imala straha. Nedostaje mi. Ne razumemo zašto se ovo dešava, ali znamo da je to bio božji plan i to je jedino što nam pomaže trenutno - rekla je baka Meri Bet Trulok.

Porodica je pokrenula GoFundMe kampanju kako bi uspela da pokrije troškove sahrane i do sad prikupila 32.320 dolara od 690 davalaca.

- Niko ne očekuje da izgubi dete u bilo kojem trenutku. Ovo bi pored molitve mnogo pomoglo porodici. Molim vas pomozite i donirajte ako mislite da treba - piše na u opisu na sajtu.

Internet stranica "GoFundMe" opisala je Pejzli kao "nadarenu, talentovanu učenicu drugog razreda osnovne škole".

- Uživala je pokazujući svoje kreativne veštine, praveći umetničke radove. Njenih godina na zemlji možda je bilo samo sedam, ali ljubav koju je delila trajaće ceo život - navodi se na ovoj stranici.