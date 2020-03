SNIMAK IZ IDLIBA: BESNE SUKOBI! Kamera uhvatila katapultiranje pilota čiji je avion OBOREN (VIDEO)

Kako javlja zvanična sirijska agencija SANA, piloti su uspeli da se bezbedno katapultiraju.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem je navodno zabeležen trenutak kada su piloti uspeli da se katapultiraju.

#BREAKING: Situation in northern #Syria rapidly escalating as #TurkishArmy shoot down two Syrian warplanes over #Idlib in last few minutes. Pilots ejected safely. pic.twitter.com/MbLxKdxX2O