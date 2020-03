Prijavljeni su sukobi na granici gde migranti pokušavaju na sve načine da uđu u Grčku. Najdramatičnije je na granici kod reke Marice gde je poginuo jedan Sirijac, kao i na ostrvu Lezbos, gde se prevrnuo jedan čamac pun migranata, usled čega je poginulo jedno dete, a došlo je i do okršaja meštana i migranata.

Prevrnuo se čamac, utopilo se dete

Jedno dete se utopilo, a 47 migranata je spaseno nakon što se njihov čamac prevrnuo nedaleko od grčkog ostrva Lezbos, saopštila je danas grčka obalska straža.

#Migrants swim across Meric river back to #Turkey after being stranded at #Greek border pic.twitter.com/wFwEmQXdGg

Rojters navodi da je najmanje 1.000 migranata stiglo do grčkih ostrva u istočnom delu Egejskog mora od nedelje ujutro.

Preko vikenda je na Lezbosu došlo do sukoba između lokalnog stanovništva i izbeglica, kojima lokalci nisu dali pristanak. Došlo je i do premlaćivanja novinara i aktivista za ljudska prava.

Žestok sukob na granici, poginuo Sirijac

Na granici kod reke Marice došlo je do žestokih sukoba migranata i vojske koja pokušava da ih spreči da uđu u zemlju.

Jedan Sirijac preminuo je od povreda zadobijenih danas prilikom intervencije grčkih bezbednosnih snaga, rekla su dva turska bezbednosna izvora za Rojters. Snimak nastradalog čak je objavljen i na društvenim mrežama.

Upozoravamo da je snimak izuzetno uznemirujuć.

WARNING - GRAPHIC CONTENT Greek border police shot a refugee dead at the border. They have been deploying soldiers to the border to counter civilian refugees for days pic.twitter.com/llwW9X9ydg

Na snimcima objavljenim sa granice vidi se kako migranti bacaju molotovljeve koktele i kamenje, a vojska i policija uzvraćaju suzavcima i vodenim topovima.

Prema nekim nepotvrđenim informacijama, on je upucan, a grčka vojska je navodno najavila da će koristiti pravu municiju u pokušaju da zaštiti granice.

Migranti pokušavaju i preko reke da uđu u Grčku.

Fronteks: Situacija izmakla kontroli

Prema tajnom izveštaju Agencije za zaštitu spoljnih granica Evropske unije (Fronteks) iz Turske se očekuju masovne migracije, a situacija je, kako se navodi, toliko izmakla kontroli da se predviđa da izbeglice neće zaustaviti ni intervencija turskih vlasti ako odluče da ponovno zatvore granicu prema Grčkoj, piše Tanjug.

Nemački Velt, koji je imao uvid u ovaj tajni Fronteksov izveštaj, piše da je on pripremljen za donositelje političkih odluka u vrhu Evropske unije.

- Biće teško zaustaviti veliki broj ljudi koji su se zaputili prema Evropi - predviđa se u Fronteksovom izveštaju, uz dodatak da će "sledećih dana pritisak samo rasti".

Fronteks ukazuje da "vesti na društvenim mrežama povećavaju mogućnost masovnog pokreta iz Turske prema granicama Evropske unije".

Prve na udaru su, prema tom izveštaju, Grčka i Bugarska pa ne čudi što bugarski premijer Bojko Borisov danas putuje u službenu posetu Turskoj da bi razgovarao s predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Di Velt navodi da Fronteks na bugarsko-turskoj granici ima tek 60 službenika.

Kada je reč o Grčkoj, tamošnji premijer Kirijakos Micotakis najavio je da njegova vlada na mesec dana ukida ljudsko pravo na traženje azila.

Fronteks je već ponudio dodatnu pomoć Grčkoj, ali zasad ova agencija i vlada u Atini nisu uspele da se sporazumeju kako bi konkretno ta pomoć trebalo da izgleda.

Micotakis je upozorio migrante da ne pokušavaju ući u zemlju ilegalno jer će biti vraćeni.

Grčka je najavila da će odvraćanje na svojim granicama povećati do maksimuma, a premijer Micotakis se pozvao na članak 78.3 Evropskog ugovora kako bi "osigurao punu pomoć EU-a".

Prema podacima u UN, na grčko-turskoj granici se trenutno nalazi oko 13.000 izbeglica, koji su noć proveli na otvorenom.

Grčka suspendovala nove zahteve za azil

Grčka je suspendovala nove zahteve za azil u narednih mesec dana navodeći da će odmah vratiti sve koji u zemlju udju ilegalno, a nakon što je Turska otvorila granice za migrante koji žele da udju u Evropsku uniju, javlja BBC.

Grčki zvaničnici navode da su sprečili blizu 10.000 migranata da predju granizu iz Truske.

Premijer Kirjakos Micotakis rekao je da je Grčka povećala "nivo odvraćanja na granicama do maksimuma".

Grčka je saopštila danas da se suočava sa ozbiljnom pretnjom više hiljada migranata na njenim granicama pošto je Turska omogućila njihovo kretanje.

after #Ankara announced that it would not stop #refugees from attempting to reach #Europe ...

-

welcome (!) to the #Turkey - #Greece border... ! a new address of the desperation? a new address of the hope?

-#Athens #Syria #Idlib #migrants #Immigration @Refugees @amnesty @hrw pic.twitter.com/lnx7r8ajME