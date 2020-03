NOVA DRAMA NA NEBU! OBOREN SIRIJSKI AVION: Turci ga "skinuli" nad Idlibom (FOTO+VIDEO)

Turska je oborila avion sirijskih vladinih snaga iznad Idliba, saopštilo je danas tursko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo navodi da je oboren vojni avion L-39, u okviru operacije "Prolećni štit".

Sirijska novinska agencija SANA je takođe izvestila da je oboren avion vojnih snaga sirijske vlade.

Turska je ciljala avion sirijskih ratnih snaga koje su se borile protiv militanata u provinciji Idlib, prenosi SANA pozivajući se na dopisnika. Nisu odmah bili poznati detalji o sudbini aviona i njegovih pilota.

Ubrzo nakon toga, zvanični tviter nalog turskog ministarstva odbrane objavio je da je borbeni avion L-39 srušen nad Idlibom tokom operacije "Prolećni štit". Turski mediji su objavili da je avion oborio turski avion F-16.

