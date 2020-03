Grenel se povlači sa funkcije ambasadora u Berlinu

Grenel je o odluci da podnese ostavku obavestio Belu kuću, prenosi kao ekskluzivnu vest Dejli vajer, uz navode da je Grenel doneo tu odluku nakon što je predsednik SAD imenovao Džona Retklifa na mesto šefa nacionalnih obaveštajnih službi.

Novinaru Dejli vajera Grenel je u telefonskom razgovoru potvrdio ovu vest rečima: "Da, tačno je. Planiramo da dođemo kući uskoro".

