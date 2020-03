Suosnivač Epla možda je bio nulti pacijent u SAD: Supruga je iskašljavala krv, bili smo u Kini u januaru...

Voznijak je naveo da ne zna da li su supruga i on bili zaraženi koronavirusom na putovanju jugoistočnom Azijom u januaru i dodao da je moguće da je on taj "nulti pacijent" u SAD.

Voznijak je za USA Today rekao da oni nisu bili testirani na koronavirus, prenosi BizLajf.

Na Tviteru je napisao da se njegova supruga obratila lekarima u ponedeljak jer kašlje i sumnja da je zaražena koronavirusom.

Apple co-founder Steve Wozniak said his wife, Janet, may be “patient zero” for coronavirus as she’s being evaluated for a “bad cough” she developed after they both returned from China in early January https://t.co/uk6mTkC2uu