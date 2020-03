ISPLIVALA MAPA! Migranti zaobilaze Srbiju - krajnje destinacije su im Francuska i Nemačka

Grčki mediji koji su preneli tursku geografsku mapu s "rutama" koje vode s turske teritorije sve do Francuske i Nemačke, ocenili su da je to još jedan dokaz da je Ankara zvanično učestvovala u pokretanju migranata i izbeglica u pohodu ka Zapadnoj Evropi.

Mapu, uz uputstva na arapskom jeziku, objavila je zvanična turska državna televizija TRT.

The Turkish official Tv TRT on Twitter publishing a map in Arabic saying "The road map from Idlib to France and another European countries" and then mentioning that there's more than 3 million people living in #Idlib. pic.twitter.com/ykayumjEbn