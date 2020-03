TEŠKA NESREĆA U FRANCUSKOJ: Super-brzi voz sa 348 putnika ISKOČIO IZ ŠINA (FOTO)

Među njima je i mašinovođa koji je teško povređen i koji je helikopterom prevezen u bolnicu u Strazburu.

Policija i Hitna pomoć odmah su upućeni na mesto nesreće koja se dogodila jutros u 7:45 nadomak gradića Ingenhajma, navodi se u saopštenju prefekture departmana Ba Ran, u francuskom regionu Alzas.

At least 20 injured after high-speed train derails in France https://t.co/sFm01lIOzQ via @TheNationalUAE

U zvaničnom saopštenju se dodaje da se jedna osoba vodi kao teško povređena, dok je 21 putnik TGV prošao sa lakšim povredama. U trenutku nesreće u vozu je bilo 348 putnika.

At least 21 people have been gravely injured after a high-speed TGV train linking Strasbourg and #Paris came off the rails in eastern #France today - Reported Dailymail pic.twitter.com/vnEiEDJxgn