HAPŠENJA U EVROPI - Razbijena grupa kradljivaca SKUPOCENOG NAKITA, a evo ko im je bio meta i šta je sve zaplenjeno (FOTO+VIDEO)

U Španiji je uhapšeno 38 osumnjičenih, u Rumuniji tri, a u Portugailiji jedan, navodi se u saopštenju.

U akciji španske i rumunske policje sprovedene uz pomoć Evropola i Evrodžasta, zaplenjeno je 66 luksuznih satova, među kojima 25 marke "roleks", kao i značajna količina skupog nakita u ukupnom iznosu od više od 40.000 evra.

Ukupna dobit koju je ostvarila kriminalna grupa procenjuje se na više od milion evra. Kradljivci su širom Španije džeparili starije ljude koji nose skupe satove ili nakit.

