LANČANI SUDAR U SIRIJI - Poginulo 30 osoba! Fotografije sa lica mesta su UŽASNE (FOTO)

U lančanom sudaru cisterne, dva putnička autobusa i nekoliko automobila na autoputu kod Damaska poginulo je 30 ljudi, a više osoba je povređeno.

30 killed in a mass accident on #Damascus - #Homs 30 killed in a mass crash accident on #Damascus - #Homs Highwa on (Jisr Baghdad -Baghdad Bridge) in Damascus countryside. Other dozens wounded unfortunately the death toll may rise. Condolences to the victims’ families 😔🙏🏼 pic.twitter.com/qZ9Y2j40sn

Sirijska agencija SANA objavila je da se sudar dogodio na putu Damask-Homs, kod Bagdadskog mosta.

Large car crash in #Damascus countryside/ rif Dimashq province killing 30 people after a truck loaded with gas lost control and took down buses and cars ahead of it. No reports of any survivors yet.#Syria pic.twitter.com/GsaS5BvZVs