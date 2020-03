KORONAVIRUS U BROJKAMA - Više od 103.000 zaraženih u svetu, prvi slučaj i na Maldivima

S druge strane, prva dva slučaja korona virusa registrovana su danas na Maldivima.

Reč je o dvoje zaposlenih u turističkom odmaralištu, a sumnja se da im je bolest preneo turista iz Italije, koji se vratio u svoju zemlju, gde su testovi pokazali da je pozitivan na koronavirus.

Oboje zaraženih imaju simptome, ali je njihovo stanje stabilno i oni se nalaze u karantinu u blizini prestonice Malea, rekao je zvaničnik Ministarstva zdravlja te zemlje za Rojters.

Be Safe from #COVID19:

1⃣ Frequently clean 👐 by using alcohol-based rub or 🧼& 💦

2⃣ When coughing & sneezing 🤧 cover 👄 & 👃🏻 with flexed elbow or tissue; throw tissue away & wash 👐

3⃣ Avoid touching 👀, 👃 & 👄



