CELA ITALIJA POSTAJE "CRVENA ZONA" - Ljudi mogu da idu samo na posao i kod lekara (FOTO+VIDEO)

Zabranjena su javna okupljanja širom zemlje.

Konte je dodao da su se na ovu meru odlučili zbog značajnog rasta mrtvih i zaraženih.

Italy's Prime Minister Giuseppe Conte has announced that the whole of the country is being put on lockdown in an attempt to contain the #coronavirus outbreak.



