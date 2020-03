ĆERKA JE OCU ZARILA NOŽ U SRCE I REKLA: "Izvini, tata"

Umro je u lokvi krvi, ali je nju sud OSLOBODIO KRIVICE

Džesika Briz (20) oslobođena je krivice za ubistvo oca Kolina Brejdija (49) kojem je zarila kuhinjski nož u grudi tokom svađe u njihovom porodičnom domu. Porota je, nakon što je čula njeno svedočenje pred Kraljevskim sudom u Tisajdu u Engleskoj, presudila da je zločin počinjen u samoodbrani.

Džesika, inače vaspitačica po struci, na sudu je rekla da nije nameravala da ubije oca.

- Nisam htela da umre, samo sam htela da prestane - rekla je

Ubistvo se dogodilo prošle godine u Midlsbrou, u njihovoj porodičnoj kući, kada je Kolin napao Džesiku i njenu majku. Kako je rekla, otac je napao zato što je izašla sa dečkom. Otac je nasrnuo na nju pesnicima, udarao je u lice, zbog čega se i njena majka Keri umešala, pokušavši da je zaštiti.

- Mama se isprečila između nas, pa je i nju napao. Ja sam ležala sklupčana na sofi, a onda sam se popela uz stepenice i otišla u maminu sobu. Htela sam da iskočim kroz prozor - rekla je Džesika.

Otac je i njoj i majci uzeo mobilni telefon i zaključao sva vrata.

- Urlao je: "Ženo, mrtva si. Nema ti spasa" - ispričala je Džesika nakon suđenja za britanski "Miror".

Woman found not guilty after stabbing abusive father to death https://t.co/aVeoE4sxJN — The Guardian (@guardian) 03. фебруар 2020.

Otac je potegao nož na nju i nastavio da joj preti. Džesika je priznala da ga je tada izbola. Nožem mu je probola levo plućno krilo do dubine od 18 centimetara. Dok mu je krv curila iz rane, pao je na sofu i pitao je: "Šta si to uradila?! Izbola si me?!".

- Izvini tata - rekla mu je Džesika i sama pozvala policiju.

Kolin je odmah prevezen u bolnicu, ali lekari nisu mogli da ga spasu.

Godine zlostavljanja

Džesika je za britanske medije izjavila da je zlostavljanje od strane njenog oca počelo kada je imala 13 godina. Scene koje je opisala su brutalne.

Ona tvrdi da je otac tukao, držao joj mačetu pod grlom i govorio joj da ima sreće što je njegova ćerka. Pretio joj je da će je ubiti ako zatrudni u četrnaestoj i ponašao se prema njoj "kao da je pas”. Takođe, vukao ju je za kosu niz stepenice, šutirao i gazio, a jednom ju je toliko dugo davio da je izgubila svest.

Inače, Kolin Brejdi bio je osuđen zbog nanošenja teških telesnih povreda i pretnje ubistvom u dva slučaja 1992, težak fizički napad 1994. i 2000, a 2003. godine osuđen je na šest godina zatvora zbog namernog nanošenja teških telesnih povreda.