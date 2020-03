Portparol Nacionalne zdravstvene komisije Mi Feng saopštio je da je u Kini prošao vrhunac epidemije i da je broj novih slučajeva sve manji i manji.

U kontinentalnom delu Kine u četvrtak je zabeleženo osam novih slučaja korona virusa, dok je dan ranije taj broj bio 15, saopštila je danas Nacionalna zdravstvena komisija.

Ukupan broj zaraženih u toj zemlji je 80.813, dok je broj žrtava dostigao 3.176 dočetvrtka uveče, što je sedam više od prethodnog dana, prenosi Rojters.

U Vuhanu, zarištu epidemije, danas je prijavljeno pet novih slučaja, što je drugi dan za redom da je taj broj manji od 10, dok u ostatku zemlje nisu prijavljene lokalno prenete infekcije.

Osim Vuhana, u provinciji Hubej nije prijavljena nijedna nova zaraza osmi dan za redom.

Portparol Nacionalne zdravstvene komisije Mi Feng saopštio je juče da je u Kini prošao vrhunac epidemije koronavirusa i da je broj novih slučajeva sve manji i manji.

SUPRUGA PREMIJERA KANADE POZITIVNA NA KORONAVIRUS

Supruga premijera Kanade Džastina Trudoa, Sofi Gregoar Trudo pozitivna je na koronavirus i oni će oboje narednih dana ostati u izolaciji, saopštio je prošle noći njegov kabinet. U saopštenju se navodi da je premijer dobro i da nema simptoma, ali da će iz predostrožnosti i u skladu sa savetom lekara i on ostati u samoizolaciji 14 dana.

- Takođe po savetu lekara, on neće u ovoj fazi biti testiran pošto nema simptoma. Iz istog razloga, doktori kažu i da nema rizika za one koji su u skorije vreme bili sa njim u kontaktu - piše u saopštenju.

U Kanadi je registrovano više od 100 slučaja zaraze, a nije prijavljen nijedan smrtni slučaj.

U SLOVENIJI SE BROJ OBOLELIH OD KORONE UDVOSTRUČIO

Broj potvrđenih slučajeva zaraze korona virusom u Sloveniji porastao je na 96, što je skoro duplo više novih zaraženih u odnosu na prethodni dan, potvrdili su u Ljubljani predstavnici vlade i epidemiološke struke.

- Epidemiološka situacija se brzo menja, po poslednjim podacima je 96 potvrđenih slučajeva koronavirusa u Sloveniji - kazala je direktorka Instituta za javno zdravlje Nina Pirnat, dodajući da je obavljeno 3.058 testiranja, što znači da je kod 3,4 odsto potvrđena prisutnost virusa, prenele su sinoć agencije u regionu.

U odnosu na podatke od popodne, zabeleženo je 14 novih slučajeva zaraze, a broj inficiranih je udvostručen u odnosu na jučerašnje stanje, dodala je Pirnat.

AUSTRALIJSKI MINISTAR POZITIVAN NA VIRUS KORONA

Australijski ministar unutrašnjih poslova Piter Daton izjavio je danas da su tekstovi pokazali da je pozitivan na virus korona .

- Jutros sam se probudio sa temperaturom i suvim grlom. Odmah sam kontaktirao Ministarstvo zdravlja Kvinslenda i naknadno se testirao na COVID-19 - naveo je Daton u saopštenju koji je objavila njegova kancelarija, prenosi Rojters.

On je dodao da je test bio pozitivan, ali da se oseća dobro.

U Australiji je zabeleženo 156 slučaja koronavirusa i tri žrtve, ali vlasti očekuju da će se to brzo povećati narednih nedelja pošto na taj kontinent stiže zima.

I BELGIJA ZATVARA ŠKOLE, RESTORANE

Posle Francuske i još nekih evropskih zemalja i Belgija je odlučila da zatvori škole, kafiće i restorane kao i da skrati radno vreme prodavnica kako bi suzbila širenje korona virusa. Mere stupaju na snagu u petak u ponoć i biće na snazi do 3. aprila, mada će škole biti zatvorene pet nedelja, rekla je belgijska premijerka Sofi Vilmes.

- Nema karantina. Želimo da izbegnemo italijansku situaciju i izbegnemo karantin - rekla je ona na konferenciji za novinare.

U Belgiji je skoro 400 ljudi zaraženo korona virusom, a tri osobe su preminule, preneo je sinoć Rojters. Takođe, svi sportski i kulturni događaji biće odloženi.

PORTUGALIJA ZATVARA ŠKOLE, ZABRANJUJE ISKRCAVANJE KRUZERA

Portugalska vlada donela je odluku o zatvaranju svih škola u zemlji od ponedeljka zbog suzbijanja korona virusa i to do 9. aprila kada će biti izneta nova procena situacije, saopštio je premijer Antonio Kosta. On je u televizijskom obraćanju takođe rekao da kruzerima neće biti dozvoljeno iskrcavanje putnika osim ako oni ne žive u Portugaliji, preneo je sinoć Rojters. Noćni klubovi takođe će biti zatvoreni, a biće uvedena brojčana ograničenja i za posete restoranima i tržnim centrima. U Portugaliji je registrovano 78 osoba zaraženih korona virusom.

MAKRON: ZATVARAMO SVE ŠKOLE I UNIVERZITETE

Od ponedeljka će u Francuskoj biti zatvoreni svi vrtići, škole i univerziteti kako bi se suzbilo širenje korona virusa, najavio je francuski predsednik Emanuel Makron. On je juče u televizijskom obraćanju ocenio da je epidemija korona virusa najveća kriza po javno zdravlje u poslednjih sto godina. Takođe je pozvao poslodavce da dozvole zaposlenima da rade od kuće, a starije građane i ljude sa zdravstvenim problemima da ostanu u svojim domovima.

PRVI SLUČAJ KORONA VIRUSA U UJEDINJENIM NACIJAMA

Članica misije Filipina pri Ujedinjenim nacijama pozitivna je na korona virus, navodi se u dopisu misijama UN, što je prvi slučaj te bolesti u sedištu Svetske organizacije u Njujorku.

- Misija Filipina od danas je zatvorena i svim članovima osoblja je naređeno da se stave u samoizolaciju i da potraže medicinsku pomoć ako pokažu simptome. Pretpostavljamo da smo svi zaraženi - napisala je ambasadorka Filipina pri UN Kira Azucena.

Ona je rekla da se bolesna Filipinka poslednji put pojavila u sedištu UN u ponedeljak i da je tamo provela oko pola sata, ali da tada nije imala simptome, prenosi Rojters.

Portparol UN Stefan Dujarik je rekao da se zaražena Filipinka sastala sa dvoje diplomata i boravila samo u jednoj sali za sastanke, koja je od tada tri puta dezinfikovana.