NAJSNAŽNIJI U POSLEDNJIH 28 GODINA - Zemljotres jačine 5,7 stepeni po Rihteru pogodio Jutu (VIDEO)

Za sada nema žrtava ili povređenih u zemljotresu.

Kako navodi Rojters, zemljotres, koji je potresao Jutu u ranim jutarnjim časovima po lokalnom vremenu, bio je najsnažniji zemljotres u toj zemlji od 1992. godine, kada je grad Sent Džorž pogodio zemljotres jačine 5,9 stepena Rihtera.

#SLC #Earthquake #Utah alarms going off up at the Copper mine. Eerie. pic.twitter.com/xDI0gurK1T