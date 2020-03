KINA NEMA NIJEDAN NOVI SLUČAJ ZARAZE, SADA POMAŽE ITALIJI: U Milano stiglo 300 lekara i tone opreme (VIDEO)

Nacionalna zdravstvena komisija prijavila je 34 nova slučaja u regiji, ali je istaknuto da su svi testirani došli u Kinu iz inostranstva.

Kina je od četvrtka prijavila više od 81.000 zaraženih i više od 3.000 smrtnih slučajeva.

Od 34 "uvezene infekcije" u Pekingu je zabeležen 21 slučaj, što je dnevni rekord za prestonicu Kine.

U međuvremenu, više od 300 lekara intenzivne nege iz Kine pristiglo je u Italiju kako bi pomogli u lečenju pacijenata. Zajedno s njima stižu i zaštitne maske, respiratori i druga medicinska oprema.

Međutim, napori Kine da pruži pomoć Evropi, iako su veoma dobrodošli, mali su u poređenju s evropskim zdravstvenim potrebama.

Second Chinese medical team arrives in Milanhttps://t.co/wdZLxRTnOJ

The second Chinese medical team has arrived in Milan to deliver equipment and help with the fight against the coronavirus. The group ... pic.twitter.com/SHr0cvdI9O