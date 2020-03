DISKRIMINATORSKA ODLUKA Evropske komisije! Ukida se zabrana izvoza, ali samo za pojedine zemlje - SRBIJA NIJE MEĐU NJIMA!

- Evropska komisija je donela odluku da od 21. marta izvoz lične zaštitne opreme u Norveška, Island, Lihtenštajn i Švajcarsku bude moguć bez zahteva za izdavanje dozvole za izvoz izvan EU - napisao je Hogan na svom Tviter nalogu.

Given evolving #COVID19 situation, @EU_Commission has decided that (from 21/03) exports of personal protective equipment to #EFTA countries (Norway, Iceland, Liechtenstein & Switzerland) will now be exempt from export authorisation requirements for exports outside EU. 🇪🇺🇳🇴🇮🇸🇱🇮🇨🇭