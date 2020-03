AUSTRIJSKI DOKTOR DONOSI DOBRE VESTI: DVA leka pomažu protiv korone, teži oblici mogu da se zaustave i do 90 odsto

Vlada finansira kliničke studije o delovanju lekova i supstanci protiv COVID-19, a primarijus Rihard Grajl iz Salcburga rekao je da postoje "obazrivo dobe vesti", da postoje dva nova leka.

Richard Greil, a chief physician and head of the Salzburg crisis team, reports that there is a drug that significantly "slows down the inflammation storm“ in severe #COVIDー19 cases. The corresponding data will be published soon, ORF news reports. https://t.co/4KrjkQvY2M