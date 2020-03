Najveća NATO vojna vežba u Evropi prepolovljena zbog koronavirusa

Plan najambicioznije vojne vežbe SAD i NATO članica na starom kontinentu prepolovljen je zbog najmanje 35 slučajeva zaraženih koronavirusom u američkim oružanim snagama u Evropi, a procenjuje se da će biti izvedeno manje do 40 odsto zacrtanih aktivnosti.

Kako prenosi portal Balkanska bezbednosna mreža, čelnik komande američke vojske za Evropu (EUCOM) general Tod Volters poručio je da će biti sprovedeno između 30 i 40 odsto planiranog programa vežbe "Branilac Evrope 2020" (Defender - Europe 20) ali i da to neće uticati na spremnost jedinica da učestvuju u eventualnoj odbrani kontinenta.

Pojedini mediji podsećaju da američke snage u Evropi broje oko 72.000 vojnika a do 20. marta je registrovano 35 obolelih od koronavirusa. Oko 2.600 ljudi je stavljeno u karantin ili samoizolaciju od 14 dana iz predostrožnosti.

- Epidemija koronavirusa na vežbi 'Branilac Evrope' prvo je pogodila visoke vojne zvaničnike. Na konferenciji visokih vojnih zvaničnika zemalja učesnica vežbe u Vizbadenu 6. marta virusom se zarazio poljski general Jaroslav Mika. Zbog moguće izloženosti u samoizolaciji su završili mnogi prisutni uključujući komandanta američke kopnene vojske u Evropi generala Kristofera Kavolija i ceo njegov štab - navodi se i dodaje da se korone i među vojnicima.

Massive US Military Exercise in Europe Is Still a Go, Despite Travel Restrictions: Defender-Europe 20 Downsized But Still a GO! https://t.co/75e4gHQLyS — TheCyberChick (@warriors_mom) 14. март 2020.

General Volters je rekao da vojska u svojim planovima u svojim planovima uvek ima predviđene i takve tragične događaje i da se uvek prilagođava situaciji "iz sata u sat".

- Morali smo da otkažemo neka bojeva gađanja koja su bila planirana van Poljske i Nemačke, ali uvežbavanja unutar tih zemalja biće održana - rekao je on i dodao da će jedinice koje neće izvesti bojeva gađnja svakako sprovesti pripreme kao da ti segmenti vežbe nisu otkazani.

Ideja vežbe "Branilac Evrope 2020" bila je da se snage jačine jedne divizije prebace iz SAD u Poljsku i pribaltičke države i da tamo, u saradnji sa snagama drugih NATO zemalja, izvedu vežbe sa bojevim gađanjem. SAD su planirale da sa svog kontinenta u Evropu prebace oko 20.000 pripadnika aktivne vojske i nacionalne garde, zajedno sa oko 13.000 komada tehnike, a da oni koji su već u Evropi pređu i po nekoliko hiljada kilometara razdaljine za vreme vežbe.

To bi bio najveći pokret američkih snaga u Evropu u poslednjih 25 godina za potrebe neke vežbe, odnosno u mirnodopsko vreme ali je Volters naveo da će umesto planiranog broja vojnika koji bi bili prebačeni na evropsko tlo taj broj sada biti između 5.000 i 6.000 ljudi.

WATCH LIVE: @US_EUCOM & @NATO's Supreme Allied Commander Europe @usairforce Gen. Tod D. Wolters updates reporters on the EUCOM/NATO response to #COVID19 via teleconference at the Pentagon in Washington, D.C. at 9 a.m. EDT. pic.twitter.com/LSxwAVVj2G — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) 20. март 2020.

Volters je rekao da, ako se ima u vidu trajektorija krive širenja koronavirusa po Evropi, EUCOM može da pretpostavi da će biti u situaciji da održi dostignuti nivo borbene sposobnosti jedinica.

On je dodao da u najgorem scenariju, za koji on u ovom trenutku ne predviđa da će se dogoditi, postoji čak i plan da se u Evropu prebace američke vojne snage koje sada nisu u EUCOM-u, kako bi nastavile da obavljaju njihove poslove.

Volters je naveo da smatra da to neće biti potrebno i da će EUCOM biti u stanju da sprovede svoju misiju samostalno i da će nastaviti da "učestvuje u odbrani Evrope, zajedno sa partnerskim zemljama".