Tramp: Vrhunac smrtnost u SAD od koronavirusa za dve nedelje

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi broj smrtnih slučajeva od epidemije korona virusa u SAD "verovatno" mogao da dostigne vrhunac za dve sedmice.

"Projekcije govore da će najviša stopa smrtnosti verovatno biti za dve sedmice", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.

On je dodao da će SAD "biti na putu oporavka" do 1. juna.Američki predsednik je takođe rekao da se preporuke socijalnog distanciranja produžavaju do 30. aprila.

On je najavio u da će biti formiran "vazdušni most" za dopremanje medicinske opreme u SAD, ali nije naveo koje bi tačke taj most povezivao.