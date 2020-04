HAOS U MAJAMI BIČU - Nisu hteli da se sklone sa plaže, a onda je uletela policija i počela da ih BIJE! (VIDEO)

Svet su šokirale fotografije i snimci koji nam stižu iz Amerike, a na kojima se vide pune plaže.

Na videu u nastavku vidi se grupa mladića koja uporno odbija naređenje policije da se skloni sa plaže u Majami Biču. Nakon oglušivanja o naređenje čak su i napali snage reda, na šta im policija nije ostala dužna.

Continuation of my previous video @ Miami Beach. Please note the U.S. National Guards & Police are out in Manhattan & Miami, Florida & more to come. NO gatherings at beaches or parks, only out for essential business only. They are shooting people & arresting. The youths are rude! pic.twitter.com/CGvFNDoR6H