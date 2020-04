Evropa u kandžama korone! Sve više država produžava vanredne mere, a Uskrs će ceo kontinent provesti u KARANTINU!

Međutim, situacija je još daleko od one koja bi nam dozvolila da odahnemo, o čemu svedoči masovno produžavanje vanrednih mera u evropskim zemljama.

Stopa smrtnosti u Italiji se smanjuje, a rast novoobolelih na dnevnom nivou opada. Dok broj preminulih svakog dana i dalje raste u Španiji i Britaniji, čini se da je virus usporio svoje širenje u Nemačkoj, Holandiji, Švajcarskoj i drugim zemljama. Pritisak na bolničke jedinice intenzivne nege pada u nekim od najteže pogođenih područja, uključujući i region Milana.

Napredak Italije u borbi protiv bolesti od koje je izgubila 14.000 ljudi govori o tome da mere izolacije i karantina bez presedana proglašene širom Evrope ipak daju rezultate. Upravo zbog toga zdravstveni zvaničnici upozoravaju da mere i dalje moraju da ostanu na snazi, jer nikako nije došlo vreme za opuštanje. Struka apeluje na vlade da se odupru pritisku da prerano otvore svoje ekonomije.

- Još ne možemo da planiramo ublažavanje karantina - rekao je italijanski premijer Đuzepe Konte u sredu, najavljujući produženje mera najmanje do 13. aprila.

Italijanski ministar regionalnih poslova Frančesko Boča rekao je da će "povratak u normalu" po ukidanju blokada biti postepen i da će vlasti "uključiti jedan po jedan prekidač".

#CORONICLES: How #Italy went from solidarity to silence in a month of #lockdown | Adriana Di Lello | https://t.co/sD4vdo8UIz#Covid19 #ItalyCoronavirus pic.twitter.com/ULiJmXytjA