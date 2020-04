TRAGEDIJE SE SAMO NIŽU! Nestala unuka ubijenog Roberta Kenedija sa sinom!

Oni su u četvrtak otišli na vožnju po jednom jezeru u ovoj saveznoj državi u blizini Vašingtona i nisu se vratili. Policija, obalska straža i vatrogasci ih i dalje intenzivno traže, ali je guverner Merilenda Hogan saopštio javnosti "lošu vest" o njihovom nestanku.

Nestala je četrdesetgodišnja Mejv Kenedi Mekkin i njen osmogodišnji sin Gideon. Mejv je ćerka starije ćerke brata Jona Kenedija - Roberta, ministra pravde SAD- ubijenog 1968, pet godina posle ubistva njegovog brata predsednika SAD Džona Ficdžeralda Kenedija.

Maryland Governor Larry Hogan said a search is underway for Robert F. Kennedy’s granddaughter, Maeve Kennedy Townsend McKean, and her eight-year-old son Gideon, who are missing after a boating trip pic.twitter.com/Z3bmlqMccv