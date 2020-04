Džonson: Obavljeni su mi rutinski testovi, osećam se dobro

"Po savetu mog doktora otišao sam u bolnicu na rutinske testove, jer još osećam simptome korona virusa. Dobro sam raspoložen i u kontaktu sam sa svojim timom dok radimo na borbi protiv ovog virusa, a da bi svi bili bezbedni", napisao je Džonson na Tviteru.

Džonson je sinoć primljen u bolnicu, jer simptome korona virusa osećao i 10 dana nakon što je oboleo.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.