UKRAJINA SE BORI SA VATRENOM STIHIJOM - Proširio se požar u blizini Černobilja, na vatru bačene 72 TONE VODE (FOTO+VIDEO)

U gašenju učestvuju dva helikoptera Mi-8 i jedan avion An-32P, a na vatru su već bačene 72 tone vode, prenosi TASS.

Agencija navodi da je nivo radijacije u Kijevu i regionu tog grada u granicama normale.

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/CTpWXCEQpE