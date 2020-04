Berni Sanders OBUSTAVIO KAMPANJU - Ostavio da se Džo Bajden nađe "oči u oči" sa Trampom

Senator Berni Sanders završio je danas svoju kampanju. Predsednički kandidat demokrata najavio je ovu odluku članovima tima koji su vodili njegovu dosadašnju kampanju. Razlog za obustavu kampanje je svetska pandemije koronavirusa, javlja RT.

Please join me at 11:45 a.m. ET for a special message to our supporters, live on our social media and https://t.co/vreIiWfeoS.