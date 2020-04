Na svetskom tržištu medicinske opreme više ne važe ugovori - VLADA HAOS, RESPIRATORE OTIMAJU KAO GUSARI, a cene su se udvostručile

Ovaj bilans ostvarili smo, dok traje otimačina na tržištu i u trenucima kada se najmoćnije zemlje sveta, u čemu prednjači SAD, ne libe da stopiraju pošiljke koje su bile adresirane na neku drugu zemlju. Za nabavku medicinske opreme (respiratore, rukavice, maske, zaštitnu opremu) iz budžeta Srbije potrošeno je oko 370 miliona evra.

Kako je objasnio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, najviše pomoći stiglo je od Kine.

- Kina nam je poklonila 100 kliničkih respiratora i to kada nam je bilo najpotrebnije. Sve ostalo je - biće pomoć, stiže pomoć. Hvala norveškom ambasadoru koji pokušava da nam nabavi respiratore. EU nam nije donirala nijedan respirator, pomogli su nam novčano i hvala im na tome - rekao je Vučić i dodao da će, ako bude problema sa respiratorima koje smo platiti, "sam da sedne u avion i da ih donese, ako ne bude drugog rešenja".

DUG PUT DO PRODAJE

U vremenu pre pandemije bilo je potrebno od dve do tri godine da respirator prođe put od proizvodnje do prodaje. I to u firmama koje su specijalizovane za mašine za veštačku ventilaciju pluća. Za kompanije poput "Forda", "Dženeral motorsa", "Rols Rojsa" i "Dajsona", koji treba da se uključe u proizvodnju, to je jako komplikovan posao. Inače, dosad se samo u ratnim vremenima proizvodnja tih kompanije preusmeravala van osnovne delatnosti.