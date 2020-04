HOLANDIJA: Virus "pokosio" milione cvetova, horor za uzgajivače

Novi korona virus u Holandiji je odneo 2.747 života, a procenjuje se da je "pokosio" i 400 miliona cvetova od kojih trećinu čine lale, zatvorio je čuvenu Keukenhof baštu koja je privlačila milone turista iz celog sveta, što se desilo prvi put za sedam decanija njenog postojanja.

Za uzgajivače lala u Holandiji mart je bio, kako prenose mediji, pravi horor, a posebno petak 13. kada se cveće pojavilo na najvećem svetskom tržištu u Alsmeru, jer su cene počele da padaju, cveće je postalo ekonomski bezvedno i moralo je biti uništeno.

Frank Uitenbogard, direktor porodičnog imanja u Nordvijkerhoutu, sa tradicijom dužom od veka, rekao je za Njujork Tajms da je morao da donese tešku odluk i uništi 200.000 tulipana.

-Bilo je to veoma bolno, jer znate koliko enegrije i ljubavi treba izdvojiti da jedna lala iz lukovice postane cvet koji oduzima dah, U julu počinje okopavanje i spremanje lukovica da biste ih posadili u oktobru, a posle prebacili u staklenik - rekao je Utinebogard.

Ove godine imali smo posebno kvalitetne tulipane. Seo sam na bicikl i otišao daleko, nisam mogao da gledam kako ih uništavaju, rekao je on za Njujork Tajms. Menadžer za međunarodnu prodaju cveća i bijaka u Rojal FloraHoland, Fed van Tol rekao je da Utinebogard nije jedini koji je morao da uništi cveće, jer su procene da je uništeno oko 400 miliona cvetova, uključujući 140 miliona lala.

Potražnja za tulipanima naglo je pala, jer su cvećare širom sveta zatvarane zbog epidemije, nema slavlja, porodičnih okupljanja... Dodao je da je ih je virus "pokosio" u najudarnijem perodu za cveće, a to je od marta do maja. To je period koji uključuje nedelje u kojima su Međunarodni dan žena, Uskrs i Dan majki - najjači dani holandske industrije cveća.

-To povlači sedam milijardi evra gubitaka, a cveće se dnevno proda u proseku za 25 miliona dolara - rekao je van Tol i dodao da sezona lala traje osam nedelja.

Prema merama borbe protiv korona virusa, male prodavnice, kao što su cvećare i baštenski dućani, mogu ostati otvorene sve dok kupci i zaposleni drže socijalnu distancu od 1,5 metara. Njujork Tajms podseća da je Holandija, u kojoj je više od 25.000 zaraženih i 2.700 umrlih, u borbu sa širenjem koronavirusa ušla sa ne tako restirktivnm merama, pa je potpuno zatvaranja zemlje izostalo.

Dodaju da uzgajivači cveća i distributeri, koji su se oslanjali na domaće tržište, još i posluju, dok su oni drugi u kritičnoj poziciji. Vlasnik kompanije koja se bavi izvozom cveća, Jan de Bor, navodi da je do sada izgubio 90 odsto sezonskih prihoda, ukazujući da u ovo doba godine obično ima 60 stalno zaposlenih, a sada samo šest.

Holandska vlada isplaćuje njihove plate, pa to ne utiče, kako kaže, negativno na njegov posao. Najveći mu je problem, ističe, kruzer koji mu je klijent i što će izgubiti posao sa njima i pretrpeti štetu od pola ili čak milion evra. Izgubiće i sav posao u zemljama koje su zatvorile cvećare, među kojima su Italija, Španija i Francuska. Epidemiju koronavirusa i uredbu ostani u kući, ljubitelji cveća mogu da iskoriste da virtuelno prošetaju među lejama cveća - na Keukenhof Virtualy open.

Keukenhof, simbol Holandije, obično dočeka 1,5 miliona posetilaca tokom osmonedeljnog rada koji se poklapa sa cvetanjem tulipana.Ove godine biće prvi put zatvoren od 1950. kada je osnovan, i to do 10. maja, a zbog toga će izgubiti 25 miliona dolara prihoda. U njemu je radilo 1.300 sezonskih radnika.