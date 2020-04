ŠIRE DEZINFORMACIJE! Moskva zamerila Stejt Departmentu što ne pominje Gagarina

Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2011. godine proglasila je datum 12. april za godišnje obeležavanje Međunarodnog dana leta u svemir, upravo povodom solo misije leta oko zemljine orbite kojim je Gagarin postao prvi čovek u kosmosu 12. aprila 1961. godine.

On This Day in 1961 Soviet cosmonaut Yuri Gagarin became the first human being to travel into outer space.



"Orbiting Earth in the spaceship, I saw how beautiful our planet is. People, let us preserve and increase this beauty, not destroy it!" Y. Gagarin