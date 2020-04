VATRENA STIHIJA U UKRAJINI NASTAVLJA DA BESNI - Požar na samo kilometar od nuklearke u Černobilju, prati se nivo RADIJACIJE (FOTO+VIDEO)

Ogromni šumski požar u Ukrajini koji besni više od nedelju dana, sada je samo jedan kilometar od napuštene nuklearke u Černobilju i predstavlja rizik od radijacije, upozorila je organizacija Grinpis Rusija, pozivajući se na satelitske snimke.

Ukrajinska služba za vanredne situacije saopštila je da se još bori sa požarima, ali da je situacija pod kontrolom, preneo je sinoć Rojters.

Na video snimcima koje je u nedelju snimila ta agencija, vidi se oblak crnog dima, drveće i dalje gori, a vatrogasci iz helikoptera pokušavaju da ugase požar.

Slike iz vazduha u zabranjenoj zoni 30 kilometara od mesta najveće svetske nuklearne nesreće, do koje je došlo 1986. godine, pokazuju spaljenu, pocrnelu zemlju i ugljenisane panjeve još tinjajućih stabala.

Forest fire in Ukraine is now just 5km away from abandoned Chernobyl nuclear plant https://t.co/kiHvUbH9AJ — BBC News (World) (@BBCWorld) 13. април 2020.

Služba za vanredne situacije saopštila je da se nivoi radijacije u zabranjenoj zoni nisu promenili, dok u obližnjem Kijevu, ukrajinskoj prestonici, „nisu premašili uobičajene nivoe“.

Iz Grinpis Rusija rekli su da je situacija mnogo gora nego što ukrajinske vlasti veruju, i da požari pokrivaju područje 1.000 puta veće nego što tvrde zvaničnici koji su 4. aprila saopštili da je plamen obuhvatio površinu od 20 hektara, dok se Grinpis pozvao na satelitske snimke koji pokazuju da je u to vreme zahvaćena površina bila oko 12.000 hektara.

EUROPE NEEDS TO SEND HELP TO UKRAINE TO BATTLE THE #CHERNOBYL FIRES. This affects us ALL. pic.twitter.com/s5TIzxfCG5 — chewbacca (@chewbaccathicc) 13. април 2020.

"Prema satelitskim snimcima snimljenim danas, površina najvećeg požara dostigla je 34.400 hektara", rečeno je i dodaje se da je drugi požar, koji se prostire na 12.600 hektara, bio udaljen samo kilometar od postrojenja.

Ukrajinski zvaničnici nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar na te tvrdnje. Rašid Alimov, šef energetskih projekata u Grinpisu Rusije, rekao je da požari, potpomognuti vetrom, mogu raspršiti radioizotope, atome koji emituju radijaciju.

"Požar koji se približava postrojenju za nuklearno ili opasno zračenje uvek je rizik", rekao je Alimov. Turistički operater u Černobilju, Jaroslav Jemeljanenko, na svom Fejsbuk nalogu situaciju je opisao kao kritičnu.

Naveo je da se vatra brzo širi i da je stigla do napuštenog grada Pripjata, dva kilometra od mesta gde se nalazi „najaktivniji radioaktivni otpad u čitavoj zoni Černobilja“.

Pozvao je zvaničnike da upozore ljude na opasnost. Satelitski snimci NASA pokazuju da su se dva požara proširila duboko u zabranjenu zonu.

Požari, do kojih je došlo u neobično sušnom periodu, počeli su 3. aprila u zapadnom delu zabranjene zone i proširili su se na obližnje šume.

BREAKING: Radioactive forests near the #Chernobyl nuclear power plant are burning❗️ The fire is closing to the sarcophagus that protects the nuclear power plant unit where the nuclear accident occurred on April 26, 1986. #Ukraine pic.twitter.com/wSK1fHaGpD — SupiraPupiraBut (@BotPutins) 13. април 2020.

Policija je navela da je identifikovala 27-godišnjeg lokalnog stanovnika kojeg optužuju da je namerno započeo požar.

Ostaje nejasno da li je osoba, koja je navodno priznala da je započela brojne požare „radi zabave“, delimično ili u potpunosti odgovorna.