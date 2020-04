STRAVIČNI DETALJI KRVAVOG PIRA U KANADI - Ubijeno najmanje 10 ljudi, među njima i policajac! (FOTO+VIDEO)

Najmanje deset osoba ubijeno je u pucnjavi koja se dogodila u Novoj Škotskoj u Kanadi.

Osumnjičeni Gabrijel Vortman (51), po struci zubni tehničar, kako navode kanadski mediji, ubio je najmanje 10 ljudi, na više lokacija, u kanadskoj pokrajini Nova Škotska.

Policija je navela i da je Vortman mrtav, ali nije potvrdila da li ga je policija upucala.

Suspected Canadian gunman 'disguised as a cop is shot dead by police' following shooting spree that left multiple people dead https://t.co/LtnOYhu2Zw — Daily Mail US (@DailyMail) 19. април 2020.

Zločin je počeo u malom primorskom gradu Portapik, udaljenom oko 130 kilometara od Halifaksa.

There’s horrific news breaking in Nova Scotia. Mass shooting It looks bad. Damn. pic.twitter.com/isjrrL89iu — Claude Taylor (@TrueFactsStated) 19. април 2020.

Među poginulima je pripadnica policije Hajdi Stivenson, majka dvoje dece sa 23-godišnjim iskustvom.

Policija je ranije navela da je moguće da osumnjičeni vozi policijski automobil i da nosi policijsku uniformu i upozorila da je napadač opasan.

UPDATE: Active Shooter situation in Nova Scotia.

- Gabriel Wortman, 51. Tall, white, bald, green eyes

- armed and dangerous

- several victims in the Portapique, NS area

- on the move; spotted in Glenholm & Debert

- suspect could be in an RCMP vehicle, wearing an RCMP uniform. pic.twitter.com/szaxM6Zlr1 — Brett Ruskin (@Brett_CBC) 19. април 2020.

"Nisam mogao ni da zamislim da ću se danas probuditi i čuti ovako užasne vesti o ubici za kojim se traga u Novoj Škotskoj. Ovo je jedan od najbezumnijih akata nasilja u istoriji naše pokrajine", rekao je premijer Stiven Meknil.

#JUSTIN : Police in the Canadian province of Nova Scotia arrested a 51-year-old gunman suspected of shooting several people#NovaScotia #Canada 🇨🇦 https://t.co/Rl3juySZ4m pic.twitter.com/weZsQI0QOC — Reality Index (@Reality_Index) 19. април 2020.

Policija nije saopštila motiv napada.

Kako se navodi, ovo bi mogao da bude jedan od najgorih masovnih ubistava još od masakra u Montrealu u decembru 1989. godine.

Spomenuvši tu pucnjavu tokom dnevne konferencije o korona virusu, kanadski premijer Džastin Trudo je rekao da se radi o "strašnoj situaciji" i zahvalio je policiji.