Otkriveni su novi detalji 12-satne drame koja je dovela do jednog od najvećih masakara na kanadskom tlu.

Broj žrtava krvavog pira koji se juče dogodio u Novoj Škotskoj u Kanadi porastao je sa 10 na 16, potvrdila je Brenda Lucki, komesar Kraljevske kanadska konjičke policije (RCMP) za "CTV News Sunday evening". Otkriveni su i novi detalji 12-satne drame koja je dovela do jednog od najvećih masakara na kanadskom tlu.

A Canadian tragedy: More than 10 people dead after a gunman goes on the rampage in #NovaScotia. https://t.co/O4KbbOrYyi pic.twitter.com/9XNVTJqhdt — Tarek Fatah (@TarekFatah) 19. април 2020.

Prema rečima Krisa Ledera, oficira službe za kriminalističke operacije RCMP-a (Kraljevska kanadska konjička policija), policija je u subotu kasno uveče primila nekoliko poziva građana Portapikea u vezi sa nekoliko pucnjava na različitim lokacijama u toj ruralnoj zajednici u kojoj tokom zimskog perioda živi tek oko stotinak ljudi, a u letnjem periodu oko 250.

Pozivi policiji upućeni su oko pola sata pre ponoći. Kada su policajci došli na lice mesta, pronašli su "nekoliko žrtava", rekao je Leder.

- Ovo je bila situacija koja se brzo razvijala i haotičan prizor - rekao je.

Policija je tada apelovala na stanovnike da ostanu u svojim kućama sa zaključanim vratima.

Beg "policijskim automobilom"

Napadač, kasnije identifikovan kao zubni tehničar Gabriel Vortman (51), u tom trenutku već je bio u bekstvu. On nije stanovnik tog mesta, već je prema navodima "The Chronicle Heralda", u mestu Portapike bio vlasnik dve nekretnine. Bio je zaposlen na dve klinike u gradu Dartmut u Halifaksu.

Vortman je sa mesta zločina pobegao prerušen u policajca u "automobilu sa oznakom 28B11, koji liči na automobile koje koristi RCMP", objavljeno je u trenutku potrage na zvaničnom Tviter nalogu policije.

#Colchester: Gabriel Wortman may be driving what appears to be an RCMP vehicle & may be wearing an RCMP uniform. There's 1 difference btwn his car and our RCMP vehicles: the car #. The suspect's car is 28B11, behind rear passenger window. If you see 28B11 call 911 immediately. pic.twitter.com/yyeOeBt8Ui — RCMP, Nova Scotia (@RCMPNS) 19. април 2020.

U jednom od narednih tvitova objavili su da se automobil napadača ipak razlikuje u jednom detalju u odnosu na njihova vozila - prozoru na zadnjim vratima. Takođe, policija je ubrzo potom objavila da napadač nije njihov zaposleni. Nije poznato kako je nabavio policijsku uniformu ni koje je oružje koristio.

Filmska jurnjava

Jurnjava za Vortmanom trajala je punih 12 sati, do nedelje prepodne, a sudeći prema pisanju kanadskih medija, ličila je na akcioni film.

Dok je policija klinke na kojima je Vortman radio u Dartmutu držala pod opsadom, on je ubrzo promenio vozilo i prešao u srebrni "ševrolet", nastavljajući da beži autoputom.

U pojedinim medijima, a zatim i na društvenim mrežama, pojavile su se fotografije zapaljenih policijskih automobila na autoputu. Jedna lokalna stanovnica takođe je posvedočila za kanadski "CBC news" da je tokom nedelje ujutro naišla na dva zapaljena policijska vozila na autoputu. Nije jasno kako se to dogodilo niti je to policija komentarisala.

Višesatna jurnjava za Vortmanom okončana je sutradan, u nedelju, oko podneva kada je on sam stao kod benzinske pumpe udaljene oko 90 kilometara od mesta Portapikue gde su se čuli prvi pucnji.

Usledio je okršaj sa policijom u kojem je ubijena Heidi Stevenson, službenica RCMP-a koja je u policiji radila pune 23 godine.

Nije jasno da li je u pucnjavi stradao i sam napadač. Policija je prvo saopštila da je Vortman priveden, ali svedoci događaja sa kojima su razgovarali reporteri CTV news-a tvrde da je ubijen. Još nekoliko kanadskih medija prenelo je da je napadač ubijen, pojedini pozivajući se i na policiju.

Ubijena 23-godišnja policajka

Smrt Heidi Stevenson potvrdila je i policija.

- Heidi se odazvala pozivu koji je upućen policiji i izgubila život, štiteći one kojima je služila. Dvoje dece izgubilo je majku, a muž je izgubio suprugu. Roditelji su izgubili ćerku i bezbroj drugih izgubili su neverovatnog prijatelja i kolegu - rekao je službenik RCMP-a Li Bergman.

Prijatelji i porodica opraštaju se od policajke na društvenim mrežama navodeći da je bila sjajna osoba, kao i da je bila izuzetno predana poslu.

Thoughts & prayers with all those impacted by the senseless act of violence in Nova Scotia.Sending our condolences to @RCMPNS, the victims, their families & the entire #Portapique community. Among them was Const.Heidi Stevenson, who fell in the line of duty #RIP #NovaScotiaStrong pic.twitter.com/MjEG1r5W5f — PCPapadopoulos (@PCPappy) 19. април 2020.

Kako je saopšteno iz RCMP-a, još jedan policajac povređen je u pucnjavi. Muškarac čiji identitet nije saopšten, odveden je u bolnicu sa povredama koje nisu opasne po život.

- On i njegova porodica imaju našu podršku i mi ćemo biti uz njega dok počinje svoj put ka oporavku - rekao je Bergman.

At least 9 people, including an officer, were killed in a shooting rampage in Canada, police say. The gunman is dead. https://t.co/myea4J18x4 pic.twitter.com/K7RjHZcaIO — CNN Breaking News (@cnnbrk) 19. април 2020.

Podaci o drugim žrtvama nisu saopšteni. Prema rečima Krisa Ledera, još uvek je rano da se govori o motivima pucnjave, ali da se "čini da neke do žrtava nisu imale veze sa napadačem".