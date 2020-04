U ČAST LEKARIMA! Neverovatna scena u Turskoj - Navijači bakljama i cvećem dočekali hitnu pomoć! (VIDEO)

U Beogradu je već nedeljama praksa da ljudi sa prozora, terasa aplaudiraju lekarima koji se bore u bolnicama sa korona virusom, i taj aplauz je zahvalnost njima na velikoj borbi.

Međutim u Turskoj su otišli korak dalje pa su fudbalski navjači upalili baklje i dali cveće radnicima hitne pomoći, koji su prolazili kroz ulicu.

🇹🇷🔥 Turkish football fans welcome ambulance with FLARES (and flowers) pic.twitter.com/xqI2h31QG1