ŠOK NA TRŽIŠTU - Cena nafte nastavlja da pada, trenutno je MINUS 37 dolara

Prema pisanju "Gardijana" cena nafte je pala za samo nekoliko sati što je prisililo proizvođače nafte da plaćaju kupcima jer u skladištima jednostavno nema dovoljno prostora, piše "Gardijan".

Pad potražnje uzrokovan pandemijom Covid-19, takođe je primorao kanadsku referentnu cenu nafte da u ponedeljak ode ispod nule.

"Problem disbalansa globalne ponude i potražnje počeo je da se pokazuje u cenama. Kako se proizvodnja nastavlja, skladišta se pune iz dana u dan. Svet koristi sve manje i manje nafte", kaže Bjornar Tonhaugen, šef nafte u kompaniji Ristad Enerdži.

"Gardijan" je tokom vikenda izvestio da je rekordnih 160 miliona barela nafte bilo smešteno u tankere najvećih svetskih brodskih luka, uključujući američki zaliv, nakon najdubljeg pada potražnje za naftom u poslednjih 25 godina zbog pandemije korona virusa. Poslednji put slična situacija dogodila se 2009. godine kada su trgovci skladištili više od 100 miliona barela na moru pre nego što su iskrcali zalihe kada je ekonomija počela da se oporavlja.

Zabrinutost zbog ekonomije, koja direktno utiče na potražnju za naftom, pojačana je zbog sve jačeg suprotstavljanja između američkog predsednika Donalda Trampa i guvernera države oko toga da li SAD mogu da počnu da ukidaju ograničenja kretanja i poslovanja.

BREAKING: May contract for WTI crude oil settles at negative $37.63/barrel, down 305% https://t.co/HlsH3slbGO pic.twitter.com/6Zf848zhNP