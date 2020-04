Elizabeta II ima dva rođendana - kako će ih proslaviti?

Oni koji svoj rođendan budu prinuđeni da proslave tokom epidemije korona virusa možda će se odlučiti na to da, kada ona prođe, do kraja godine to učine još jednom, u društvu prijatelja, a britanska kraljica Elizabeta II u tom smislu predstavlja zanimljiv slučaj, jer još od stupanja na presto svake godine slavi dva rođendana.